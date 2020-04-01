Кабмін виділить понад 26 млн гривень для виплати сім'ям загиблих в АТО

Кабінет міністрів схвалив виплату разової грошової допомоги на загальну суму 26,5 млн гривень членам сімей осіб, які загинули в АТО, та людям, що стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram прем'єр-міністра Денис Шмигаля.

Зокрема, Кабмін підтримав пропозицію Міністерства ветеранів.

"Кабмін підтримав пропозицію виділити Мінветеранів 26,5 млн грн для виплати разової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули в АТО, та людям, що стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції", - написав глава уряду.

Крім того, КМУ перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. Виконання цієї норми передбачене законодавством. Так, уряд ухвалив рішення встановити коефіцієнт перерахунку з 1 березня 2020 року в розмірі 1,11.

Нагадаємо, восени 2019 року Кабінет міністрів України виділив 200 млн гривень на придбання житла для ветеранів АТО і переселенців.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль анонсував, що Кабмін завтра може зібратися на позачергове засідання.