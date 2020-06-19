Кабмин выделит 2,3 млрд гривен на психбольницы и тубдиспансер

Кабинет министров выделяет 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Наше правительство давало украинцам обещание, что мы не допустим закрытия больниц и увольнения врачей. Мы выделяем 2,3 миллиарда гривен на такие заведения, которые в этом нуждаются и критически недофинансированы. Противотуберкулезные учреждения, инфекционные и реабилитационные больницы и психиатрия получат необходимые средства, а главное время, чтобы реформироваться", - сказал премьер-министр.

Так, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля, согласно ему для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

Напомним, в Украине могут изменить порядок госпитализации недееспособных лиц в психбольницы на время карантина.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что второй этап медицинской реформы в Украине будет продолжаться.