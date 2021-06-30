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Кабмин выделит более 16 млн гривен пострадавшим в АТО украинцам

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Украина, Среда 30 июня 2021 16:53
Кабмин выделит более 16 млн гривен пострадавшим в АТО украинцам Фото: Кабмин выделит Минветеранов более 16 млн гривен пострадавшим в АТО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделит 16 млн гривен пострадавшим в АТО украинцам. Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает правительственный портал.

Средства выделят Министерству по делам ветеранов для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, пострадавшим в антитеррористической операции.

"Из этой суммы предусмотрено оказать помощь семьям 6 человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета", - указано в сообщении.

С начала 2021 года Кабмин принял решение направить на эти цели почти 57 млн ​​гривен.

Одноразовое пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах:

  • I группа - 400 прожиточных минимумов,
  • II группа - 300 таких минимумов,
  • III группы - 250 таких минимумов.

"В случае гибели (смерти) помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти). По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен", - сообщили в правительстве.

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