ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін виділить понад 16 млн гривень постраждалим в АТО українцям

Новость на русском →
Україна, Середа 30 червня 2021 16:53
Кабмін виділить понад 16 млн гривень постраждалим в АТО українцям Фото: Кабмін виділить Мінветеранів більше 16 млн гривень постраждалим в АТО (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділить 16 млн гривень постраждалим в АТО українцям. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє урядовий портал.

Кошти виділять Міністерству у справах ветеранів для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

"З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 6 осіб, які загинули, та 13 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету", - вказано у повідомленні.

З початку 2021 року Кабмін прийняв рішення спрямувати на ці цілі майже 57 млн гривень.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах:

  • І група - 400 прожиткових мінімумів,
  • ІІ група - 300 таких мінімумів,
  • ІІІ група - 250 таких мінімумів.

"У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень", - поінформували в уряді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України финпомощь Новини АТО
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі