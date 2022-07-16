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Кабмин выделил на запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен: на что пойдут деньги

Фото: Кабмин выделил 1,4 млрд гривен на резервный запас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода. Средства выделяются с целью бесперебойного предоставления коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона 2022/23 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 13 июля 2022 г. № 602-р.

Согласно документу, средства выделены для Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института "УкрНИИводоканалпроект" на приобретение:

  • мобильных установок очистки воды;
  • автоцистерн для перевозки питьевой воды;
  • дизель-генераторов;
  • газогенераторов;
  • дренажно-фекальных насосов;
  • передвижных котельных;
  • горюче-смазочных материалов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже начало активную подготовку к отопительному сезону в условиях войны и разрабатывает различные сценарии.

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Кабинет Министров УкраиныОтопительный сезон