Кабмин выделил на запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен: на что пойдут деньги

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода. Средства выделяются с целью бесперебойного предоставления коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона 2022/23 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 13 июля 2022 г. № 602-р.
Согласно документу, средства выделены для Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института "УкрНИИводоканалпроект" на приобретение:
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже начало активную подготовку к отопительному сезону в условиях войны и разрабатывает различные сценарии.
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