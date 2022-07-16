RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень: на що підуть кошти

Фото: Кабмін виділив 1,4 млрд гривень на резервний запас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Кошти виділяються з метою безперебійного надання комунальних послуг під час проходження опалювального сезону 2022/23 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 13 липня 2022 р. № 602-р.

Згідно з документом, кошти виділені для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту "УкрНДІводоканалпроект" на придбання:

  • мобільних установок очищення води;
  • автоцистерн для перевезення питної води;
  • дизель-генераторів;
  • газогенераторів;
  • дренажно-фекальних насосів;
  • пересувних котелень;
  • пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже почав активну підготовку до опалювального сезону в умовах війни та розробляє різні сценарії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниОпалювальный сезон