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Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспу

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины перераспределил расходы специального фонда государственного бюджета, предназначенные Министерству инфраструктуры. На Обуховскую трассу выделили 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление правительства №1186 от 17 ноября, обнародованное на Правительственном портале.

Средства выделяются Государственному агентству автомобильных дорог на новую бюджетную программу "Финансовое обеспечение разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на участке км 0 + 000 - км 20 + 308 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-01 Киев - Обухов"

Напомним, на трассе Киев - Обухов сосредоточены наиболее дорогие дома в пригороде столицы. Самым известным среди населенных пунктов является Конча-Заспа.

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Кабинет Министров Украины