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Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Кончі-Заспи

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України перерозподілив видатки спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури. На Обухівську трасу виділили 100 млн гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову уряду №1186 від 17 листопада, оприлюднену на Урядовому порталі.

Кошти виділяються Державному агентству автомобільних доріг на нову бюджетну програму "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0 + 000 - км 20 + 308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів"

Нагадаємо, на трасі Київ - Обухів зосереджені найбільш дорогі будинки у передмісті столиці. Найвідомішим серед населених пунктів є Конча-Заспа.

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Кабінет Міністрів України