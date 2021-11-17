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Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспу

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Украина, Среда 17 ноября 2021 15:23
Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспу Фото: на трассу в Конча-Заспу выделили 100 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины перераспределил расходы специального фонда государственного бюджета, предназначенные Министерству инфраструктуры. На Обуховскую трассу выделили 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление правительства №1186 от 17 ноября, обнародованное на Правительственном портале.

Средства выделяются Государственному агентству автомобильных дорог на новую бюджетную программу "Финансовое обеспечение разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на участке км 0 + 000 - км 20 + 308 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-01 Киев - Обухов"

Напомним, на трассе Киев - Обухов сосредоточены наиболее дорогие дома в пригороде столицы. Самым известным среди населенных пунктов является Конча-Заспа.

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Кабинет Министров Украины
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