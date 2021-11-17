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Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Кончі-Заспи

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Україна, Середа 17 листопада 2021 15:23
Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Кончі-Заспи Фото: на трасу до Кончі-Заспи виділили 100 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України перерозподілив видатки спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури. На Обухівську трасу виділили 100 млн гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову уряду №1186 від 17 листопада, оприлюднену на Урядовому порталі.

Кошти виділяються Державному агентству автомобільних доріг на нову бюджетну програму "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0 + 000 - км 20 + 308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів"

Нагадаємо, на трасі Київ - Обухів зосереджені найбільш дорогі будинки у передмісті столиці. Найвідомішим серед населених пунктів є Конча-Заспа.

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Кабінет Міністрів України
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