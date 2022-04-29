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Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня на заседании правительства выделили более 119 млрд гривен Министерству обороны. Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 19 апреля выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел.

Отметим, по оценкам Министерства финансов, потребности госбюджета Украины составляют около 5 млрд долларов в месяц дополнительного финансирования.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины