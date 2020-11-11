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Кабмин выделил медицинским учреждениям 86 млн гривен

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделил 86 млн гривен для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения. Дополнительные средства в частности предусматриваются детской больнице "Охматдет".

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

Он отметил, что "Охматдету" средства предоставят на приобретение рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа. Деньги пойдут и на приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института Рака.

Кроме того, на 12 млн гривен будет расширено финансирование по программе "лечение украинцев за рубежом".

Напомним, в середине октября Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Доплаты вырастут вдвое.

Как писало РБК-Украина, правительство также выделило 572 млн гривен на обеспечение кислородом коек в больницах, которые лечат больных COVID-19.

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