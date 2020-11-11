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Кабмін виділив медичним закладам 86 млн гривень

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділив 86 млн гривень для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я. Додаткові кошти зокрема передбачаються дитячій лікарні "Охматдит".

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Про це у ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабінету міністрів.

Він зазначив, що "Охматдиту" кошти нададуть на придбання рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа. Гроші підуть і на придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту Раку.

Крім того, на 12 млн гривень буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном".

Нагадаємо, в середині жовтня Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям і медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19. Доплати зростуть удвічі.

Як писало РБК-Україна, уряд також виділив 572 млн гривень на забезпечення киснем ліжок у лікарнях, які лікують хворих COVID-19.

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