Кабмин выделил еще 18 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев

На приобретение жилья для внутренних переселенцев выделили более 18 млн гривен. Кабинет министров принял соответствующее решение в ходе сегодняшнего заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Правительство распределило субвенцию из государственного бюджета. Планируется приобрести 65 объектов недвижимости для примерно 201 переселенца.
Жилье приобретут в:
В Кабмине обращают внимание, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета. Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.