Кабмін виділив ще 18 млн гривень на придбання житла для переселенців

На придбання житла для внутрішніх переселенців виділили понад 18 млн гривень. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення у ході сьогоднішнього засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету. Планується придбати 65 об'єктів нерухомості для приблизно 201 переселенця.
Житло придбають у:
У Кабміні звертають увагу, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету. Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.