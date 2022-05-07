UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин выделил дополнительные деньги на военную технику для ВСУ

Фото: на военную технику для ВСУ передали 359 млн грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров дополнительно направил 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Решение принято 7 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Решение принято по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В пресс-службе напомнили, что правительству разрешено направить на оборону остатки средств из специального фонда госбюджета от взносов на регулирование субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, образованные по состоянию на 1 января 2022 года и не использованные до 1 апреля 2022 года.

В конце апреля Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины