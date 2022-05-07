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Уряд виділив додаткові кошти на військову техніку для ЗСУ

Фото: на військову техніку для ЗСУ передали 359 млн грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів додатково спрямував 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Рішення ухвалено за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У прес-службі нагадали що, уряду дозволено спрямувати на оборону залишки коштів зі спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року.

Наприкінці квітня Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

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Кабінет Міністрів України