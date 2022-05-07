Уряд виділив додаткові кошти на військову техніку для ЗСУ

Рішення ухвалено за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У прес-службі нагадали що, уряду дозволено спрямувати на оборону залишки коштів зі спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року.

Наприкінці квітня Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.