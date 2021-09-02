Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве: на что пойдут 100 млн гривен

Согласно постановлению, направление бюджетных средств проводится в соответствии с перечнем объектов развития метрополитена в г. Киеве и объема бюджетных средств для их финансирования в 2021 году согласно приложению.

Документом предусмотрено выделение 50 млн гривен на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина - Троещина.

Еще 50 млн гривен пойдут на корректировку проекта строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.