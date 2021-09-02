UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве: на что пойдут 100 млн гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития метрополитена в г. Киеве. Бюджетные 100 млн гривен пойдут на корректировку проекта строительства метро на Троещину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 1 сентября 2021 г. № 914, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно постановлению, направление бюджетных средств проводится в соответствии с перечнем объектов развития метрополитена в г. Киеве и объема бюджетных средств для их финансирования в 2021 году согласно приложению.

Документом предусмотрено выделение 50 млн гривен на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина - Троещина.

Еще 50 млн гривен пойдут на корректировку проекта строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.

Напомним, на Программу развития метрополитена в городе Киеве в государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено 100 млн гривен.

Кроме того, в госбюджете предусмотрено 210 млн гривен на строительство метро в Харькове и 1,252 млрд гривен - на строительство метро в Днепре.

Читайте РБК-Украина в Google News
метроТроещинаКабинет Министров Украины