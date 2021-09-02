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Уряд виділив кошти для метро на Троєщину в Києві: на що підуть 100 млн гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку метрополітену в м. Києві. Бюджетні 100 млн гривень підуть на коригування проекту будівництва метро на Троєщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 1 вересня 2021 р. № 914, оприлюднену на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, спрямування бюджетних коштів здійснюється відповідно до переліку об’єктів розвитку метрополітену в м. Києві та обсягу бюджетних коштів для їх фінансування у 2021 році згідно з додатком.

Додатком передбачено виділення 50 млн гривень на коригування проекту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина - Троєщина.

Ще 50 млн гривень підуть на коригування проекту будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки від вул. Милославська до станції "Лівобережна" з електродепо Троєщина.

Нагадаємо, на Програму розвитку метрополітену у місті Києві в державному бюджеті України на 2021 рік передбачено 100 млн гривень.

Крім того, у держбюджеті передбачено 210 млн гривень на будівництво метро в Харкові та 1,252 млрд гривень - на будівництво метро в Дніпрі.

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