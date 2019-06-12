Кабмин выделил деньги на 500 квартир участникам АТО, "афганцам" и "майдановцам"

Кабинет министров на своем заседании 12 июня утвердил распределение субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за пригодные для получения жилые помещения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению правительства, выделяется 24,9 млн грн на квартиры для внутренне перемещенных лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО и признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, а также участников регулярных или добровольческих формирований.

Кроме того, выделяется 199,8 млн грн семьям погибших участников боевых действий на территории других государств и лицам с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств.

Другим распоряжением выделяется 305 млн грн для участников Второй мировой войны и лиц с инвалидностью I-II группы, полученной во время АТО.

Также 23,9 млн грн выделяется для лиц с инвалидностью I-II группы, которые получили инвалидность во время участия в Революции Достоинства.

Как отметили пресс-службе правительства, "большинство из будущих владельцев квартир ждали на жилье десятки лет".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. "Сейчас деньги выдают непосредственно людям. Деньги ходят за человеком", - сказал Гройсман.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,2%. По данным Госстата, в январе-апреле рост составил 28,1%.