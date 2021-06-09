Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн гривен на доплаты структурам МВД

Правительство выделило из "ковидного фонда" 800 млн гривен на доплаты сотрудникам структур Министерства внутренних дел. Соответствующее постановление Кабмина утвердили на дополнительном заседании.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №588 от 9 июня, опубликованном на "Урядовом портале" .

В документе отмечается, что аппарату МВД выделяется 71,599 млн гривен для доплат медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления ведомства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн гривен - "для доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения" на период действия карантина, установленного правительством, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID 19.

Нацгвардии выделяется 1,66 млн гривен на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - 1,7 млн гривен для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Национальной полиции Украины выделено 67 926 1000 гривен. Деньги пойдут на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.