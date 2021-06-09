800 млн грн из COVID-фонда хотят выделить на доплаты структурам МВД, - Совсун

На доплаты работникам структур Министерства внутренних дел предлагают выделить 800 млн гривен из "ковидного фонда". Такой вопрос будет выноситься сегодня на дополнительное заседание правительства в 15.00.

"Оцените эту насмешку. Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже более месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонда - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции - 573 млн грн", - заявила Совсун.

Она напомнила, что в прошлый раз аудит выявил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Деньги из "ковидного фонда" так же пошли на доплаты в больнице МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19.

Работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном, на учебе. Пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением, сообщила нардеп.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "усвоило", выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", - добавила Инна Совсун.