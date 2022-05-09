UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин выделил из бюджета 44 млн гривен на содержание пленных русских

Фото: пленных русских в Украине будут содержать в лагерях за бюджетные средства (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил 43,7 млн гривен для мероприятий по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных. Средства выделяются Министерству финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 7 мая 2022 г. № 352-р.

"Министерству юстиции подать до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", - говорится в документе.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины утвердил Порядок содержания военнопленных согласно нормам международного права. К военнопленным будут применять нормы Женевской конвенции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины