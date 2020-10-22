Кабмин выделил 90 млн гривен на предотвращение пожаров в зоне отчуждения

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда Государственного бюджета почти 90 млн гривен на предотвращение пожаров в зоне отчуждения. Средства будут направлены на обновление техники, противопожарного оборудования и создания резерва горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Глава ведомства Роман Абрамовский заявил, что лесные пожарные станции в зоне отчуждения оборудованы техникой, которая была закуплена еще в 80-90 годах прошлого века.

"Весной 2020 года за средства резервного фонда произошло частичное обновление техники для ликвидации последствий апрельского пожара. Однако для более эффективного предотвращения возникновения пожаров, техническое обеспечение Чернобыльской зоны требует дополнительного оснащения", - сказал он.

Отмечается, что часть выделенных средств будет направлена на создание резерва горюче-смазочных материалов в ДСП "Северная Пуща". Это позволит качественно и своевременно осуществлять противопожарное наблюдение и реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в этом году пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда ситуация осложнялась тем, что огонь бушевал на радиационных участках, однако спасателям ГСЧС удалось потушить возгорание леса.