Кабмін виділив 90 млн гривень на запобігання пожежам у зоні відчуження

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду Державного бюджету майже 90 млн гривень на запобігання пожежам у зоні відчуження. Кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, протипожежного устаткування та створення резерву пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Голова відомства Роман Абрамовський заявив, що лісові пожежні станції у зоні відчуження обладнані технікою, яка була закуплена ще у 80-90 роках минулого століття.

"Навесні 2020 року за кошти резервного фонду відбулося часткове оновлення техніки для ліквідації наслідків квітневої пожежі. Проте для більш ефективного запобігання виникненню пожеж, технічне забезпечення Чорнобильської зони потребує додаткового оснащення", - сказав він.

Зазначається, що частина виділених коштів буде спрямована на створення резерву пально-мастильних матеріалів у ДСП "Північна Пуща". Це дозволить якісно та вчасно здійснювати протипожежне спостереження та реагувати на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, у цьому році пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня. Тоді ситуація ускладнювалася тим, що вогонь вирував на радіаційних ділянках, однак рятувальникам ДСНС вдалося загасити загоряння лісу.