Кабмин выделил 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаев. Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"Средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. Сейчас часть людей в городе осталась без воды", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает выделение средств на безвозвратной основе для оказания финансовой поддержки КП "Николаевводоканал". В частности, средства будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

Напомним, ранее правительство выделило средства на осуществление первоочередных мероприятий по ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области и на восстановление процесса централизованного водоснабжения в Чернигове.