Кабмин выделил 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаев. Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"Средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. Сейчас часть людей в городе осталась без воды", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает выделение средств на безвозвратной основе для оказания финансовой поддержки КП "Николаевводоканал". В частности, средства будут направлены на бурение новых артезианских скважин.
Напомним, ранее правительство выделило средства на осуществление первоочередных мероприятий по ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области и на восстановление процесса централизованного водоснабжения в Чернигове.
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