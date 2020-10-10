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Кабмин выделил более 4 млн гривен на жилье для переселенцев

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделил более 4 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев. Местные бюджеты выделят на это почти 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Кабинет министров... распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это местные бюджеты", - указано в сообщении.

За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.

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Жилье планируют купить в Луганской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях.

В госбюджете-2020 на эти цели запланировано выделить 20 млн гривен. Из них 12,6 млн гривен ранее были выделены через распределение субвенции из государственного бюджета. Предусматривается, что в этом году за счет средств субвенции приобретут 84 объекта недвижимого имущества, что позволит обеспечить 260 переселенцев временным жильем.

Напомним, ранее в Кабмине разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, ранее правительство выделило более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев. За эти деньги купят 18 квартир и один дом в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).

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