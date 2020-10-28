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Кабмин выделил 3,3 млн гривен для пострадавших от пожаров в Харьковской области

Киев, Среда 28 октября 2020 16:04
Кабмин выделил 3,3 млн гривен для пострадавших от пожаров в Харьковской области
Фото: тушение пожара в Харьковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров выделил 3,3 миллиона гривен пострадавшим от лесных пожаров в Харьковской области. Семьи смогут восстанавливать жилье.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня Кабинет министров провел заседания в дистанционном режиме, на котором, среди прочих решений, выделил деньги на компенсации для граждан, чьи дома сгорели в сентябре.

Напомним, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Горобьевка, отселены 33 человека.

Кроме этого, сегодня около 11:47 в Дергачевском районе произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения. По данному факту полиция открыла уголовное дело из-за нарушений безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

В связи со взрывом на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек. Газоснабжение должны восстановить уже завтра.

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