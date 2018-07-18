На перенос магистрального водопровода во Львовской области выделено 20,5 млн гривен

Водопровод поставляет воду для около 60 тыс. человек

Кабинет министров Украины сегодня, 18 июля 2018 года, поддержал предложение Минэкономразвития о выделении 20,5 млн грн для переноса магистрального водопровода “Горное-Дрогобыч” за пределы горного отвода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Отмечается, что водопровод поставляет воду для около 60 тыс. лиц, проживающих в г. Дрогобыч, селах Модричи, Раневичи, Почаевичи и Михайлевичи Дрогобычского района Львовской области.

"Перенос водопровода требуется, чтобы предотвратить его повреждение из-за увеличения сейсмической активности в районе техногенной катастрофы регионального масштаба в Дрогобычском районе Львовской области. Как известно, в Дрогобычском районе образовался провал земной поверхности, вследствие ненадлежащего исполнения условий консервации рудника владельцем “Стебницкого горно-химического предприятия “Полиминерал”, - поясняют в МЭРТ.

Средства выделят Львовской областной государственной администрации (ОГА) из резервного фонда государственного бюджета.

Кроме этого, Кабмин поручил Львовской ОГА:

в двухнедельный срок утвердить по согласованию с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МЭРТ и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, определенных в распоряжении Кабмина о выделении средств;

подать до 1 декабря 2018 года Министерству финансов, МЭРТ и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.

Напомним, 21 июня сообщалось, что в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Южно-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватая.