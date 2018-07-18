На перенесення магістрального водогону в Львівській області виділено 20,5 млн гривень
Водогін постачає воду для близько 60 тис. осіб
Кабінет міністрів України сьогодні, 18 липня 2018 року, підтримав пропозицію Мінекономрозвитку про виділення 20,5 млн грн для перенесення магістрального водогону “Гірне-Дрогобич” за межі гірничого відводу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України.
Зазначається, що водогін постачає воду для близько 60 тис. осіб, які мешкають у м. Дрогобич, селах Модричі, Раневичі, Почаєвичі та Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області.
"Перенесення водогону потрібне, щоб запобігти його пошкодженню через збільшення сейсмічної активності у районі техногенної катастрофи регіонального масштабу у Дрогобицькому районі Львівської області. Як відомо, в Дрогобицькому районі утворилось провалля земної поверхні, внаслідок неналежного виконання умов консервації рудника власником “Стебницького гірничо-хімічне підприємства “Полімінерал”, - пояснюють у МЕРТ.
Кошти виділять Львівській обласній державній адміністрації (ОДА) з резервного фонду державного бюджету.
Крім цього, Кабмін доручив Львівській ОДА:
- у двотижневий строк затвердити за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, МЕРТ та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у розпорядженні Кабміну про виділення коштів;
- подати до 1 грудня 2018 року Міністерству фінансів, МЕРТ та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.
Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що у результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої.