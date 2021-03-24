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Кабмин выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Новина українською → Киевская область, Среда 24 марта 2021 13:39
Кабмин выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС Фото: ЧАЭС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. Соответствующее решение правительство приняло сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания КМУ.

Своим решением Кабмин выделил 1364 876,2 тысячи гривен на поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие".

Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.

Напомним, за незаконное проникновение в зону отчуждения хотят ввести уголовную ответственность. В парламенте в конце сентября 2020 года зарегистрировали соответствующий законопроект №4156.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Он подписал соответствующий указ № 556/2020.

К слову, Служба безопасности Украины рассекретила документы КГБ, в которых говорится о том, что на Чернобыльской АЭС было несколько скрытых аварий.

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