Кабмін виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС
Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції. Відповідне рішення уряд схвалив сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання КМУ.
Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта "Укриття".
Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.
Нагадаємо, за незаконне проникнення у зону відчуження хочуть ввести кримінальну відповідальність. У парламенті в кінці вересня 2020 року зареєстрували відповідний законопроект №4156.
Як писало РБК-Україна, на початку грудня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Він підписав відповідний указ № 556/2020.
До слова, Служба безпеки України розсекретила документи КДБ, у яких йдеться про те, що на Чорнобильській АЕС було кілька прихованих аварій.