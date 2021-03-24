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Кабмін виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС

Новость на русском → Київська область, Середа 24 березня 2021 13:39
Кабмін виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС Фото: ЧАЕС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції. Відповідне рішення уряд схвалив сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання КМУ.

Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта "Укриття".

Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

Нагадаємо, за незаконне проникнення у зону відчуження хочуть ввести кримінальну відповідальність. У парламенті в кінці вересня 2020 року зареєстрували відповідний законопроект №4156.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Він підписав відповідний указ № 556/2020.

До слова, Служба безпеки України розсекретила документи КДБ, у яких йдеться про те, що на Чорнобильській АЕС було кілька прихованих аварій.

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