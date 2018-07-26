Кабмин вводит электронные торги на лицензии для добычи газа

В Украине готовы выставить на торги 44 участка для добычи газа

Кабинет министров Украины вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению, в Украине откроют геоданные, что даст возможность бизнесу на основе прозрачных аукционов получать лицензии на добычу газа, чтобы в дальнейшем снизить объемы импорта газа и в конечном итоге отказаться от его закупок.

"Мы принимаем решение об открытии данных, о введении аукционов. У нас уже подготовлены 44 участка запасом 150 млрд кубометров газа, которые нуждаются в инвестициях, технологиях, где будут работать украинцы, и мы сможем обеспечить энергетическую независимость", - заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото: порядок проведения аукционов по продаже лицензий

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали формирование системы аукционов на продажу права на недра.

"Очевидно, что нам нужно насыщать собственным газом государственные нужды. Для этого мы уже очень близки к формированию новой системы аукционов на продажу права на недра. Поэтому я думаю, что все это в комплексе даст нам ту желанную независимость", - отметил премьер Владимир Гройсман.