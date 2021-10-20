Кабмин ввел для облгазов спецсчета за распределение газа

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью принятия постановления является урегулирование проблемы погашения операторами газораспределительных систем (операторы ГРМ) задолженности перед оператором газотранспортной системы (Оператор ГТС) по договорам о предоставлении услуг транспортировки природного газа.

"Средства, поступающие от потребителей как плата за услуги распределения природного газа, будут зачисляться исключительно на текущие счета со специальным режимом использования, открытые операторами ГРМ в учреждениях уполномоченных банков", - говорится в документе.

Затем регулятор на основании предоставленных материалов рассчитывает нормативы распределения средств, поступивших от потребителей, на текущие счета операторов ГРМ и Оператора ГТС с учетом отсутствия или имеющейся просроченной задолженности Оператора ГРС перед Оператором ГТС и на заседании НКРЭКУ, которое проходит в форме открытого слушания, принимает решение об утверждении нормативов распределения средств, которые доводит до сведения уполномоченных банков для выполнения.

В документе говорится, что в условиях невозможности прекращения оказания Оператором ГТС услуг транспортировки природного газа, несвоевременные и в неполном объеме расчеты Операторов ГРМ за услуги транспортировки, приводят к росту задолженности, накоплению убытков и ухудшению финансового состояния Оператора ГТС.