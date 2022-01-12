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Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов:

  • сахар-песок,
  • мука пшеничная высшего сорта,
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
  • масло подсолнечное,
  • яйца куриные категории С1,
  • птица (тушка куриная)
  • масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

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Кабинет Министров Украины