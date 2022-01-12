Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список

Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube.
Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов:
Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.