Кабмін запровадив державне регулювання цін на продукти: список

Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.
Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, обмеження стосується таки продуктів:
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.