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Кабмін запровадив державне регулювання цін на продукти: список

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, обмеження стосується таки продуктів:

  • цукор-пісок,
  • борошно пшеничне вищого ґатунку,
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку),
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),
  • олія соняшникова,
  • яйця курячі категорії С1,
  • птиця (тушка куряча)
  • масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

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Кабінет Міністрів України