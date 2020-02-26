Кабмин ввел денежную награду за геройский поступок

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

За совершение геройского поступка правительство выплатит более 100 тысяч гривен

Кабинет министров Украины введет денежное вознаграждение за совершение героического поступка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Согласно решению Кабмина, 207 украинцев, которые совершили героический поступок, получат по 105 тысяч гривен. Глава правительства отметил, что помощь от государства будет одноразовой.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство предложило ежемесячно доплачивать отдельным категориям пенсионеров более 500 грн за более поздний выход на пенсию. Решение позволит повысить надбавки пенсионерам и установить единый подход к определению их размера.

Также во время сегодняшнего заседания Кабмин предложил назначить президентские стипендии детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Веремия, которые погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Соответствующее решение было принято в среду, 26 февраля.