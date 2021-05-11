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Кабмін ввів декларування зростання цін на бензин на 1%

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 14:38
Кабмін ввів декларування зростання цін на бензин на 1% Фото: підвищення цін на бензин на 1% необхідно декларувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Постанова №450 від 29 березня 2021 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом.

"Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня в Україні відновився зростання цін на бензин. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 45 копійок за літр.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Кабінет Міністрів ввів декларування цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість. Постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року встановлено наступний перелік продовольчих товарів, що мають соціальну значимість: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5 % (в плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5%.

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