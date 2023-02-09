Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году

Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год. Планируется принять 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 7 февраля 2023 г. №111-р.

Документом установлены следующие квоты на иммигрантов: деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 850 человек,

высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины - 5000,

лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,

лица, являющиеся полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 845,

лица, ранее находившиеся в гражданстве Украины - 396,

родители, супруг иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2055,

лица, непрерывно прожившие на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 0,

лица, прослужившие в Вооруженных Силах Украины три и более лет - 57.