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Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 09:23
Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году Фото: правительство ожидает 9,2 тысячи иммигрантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год. Планируется принять 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 7 февраля 2023 г. №111-р.

Документом установлены следующие квоты на иммигрантов:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 850 человек,
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины - 5000,
  • лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
  • лица, являющиеся полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 845,
  • лица, ранее находившиеся в гражданстве Украины - 396,
  • родители, супруг иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2055,
  • лица, непрерывно прожившие на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 0,
  • лица, прослужившие в Вооруженных Силах Украины три и более лет - 57.

Напомним, Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2022 год на уровне 8488 человек.

По оценке НБУ, количество находящихся за рубежом украинцев в первом квартале 2023 года будет составлять 9 млн человек.

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