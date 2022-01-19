ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и каких условиях примут в 2022 году

Новина українською →
Украина, Среда 19 января 2022 13:32
Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и каких условиях примут в 2022 году Фото: иммиграция в Украину в 2022 году составит 8,5 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2022 год. Согласно распоряжению, планируется принять 8 488 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

Документом установлены квоты на иммигрантов:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 730 человек,
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины - 4 101
  • лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
  • лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 805
  • лица, которые ранее находились в гражданстве Украины - 406,
  • родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2 345
  • лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 2
  • лица, прослужившие в Вооруженных силах Украины три и более года - 99.

Напомним, по данным Госстата, за январь-ноябрь 2021 года миграционный прирост в Украине составил 18 875 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше