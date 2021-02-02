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Кабмин вскоре рассмотрит постановление об адаптивном карантине, - Минздрав

Киев, Вторник 02 февраля 2021 10:36
Кабмин вскоре рассмотрит постановление об адаптивном карантине, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина. Правительство его рассмотрит.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

"В соответствии с нашей стратегией, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы осуществили расчеты и в ближайшее время вынесем постановление на заседание Кабмина", - сказал он.

По его словам, в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны.

При этом в Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что планируется возвращение к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.

Отметим, Украина вернулась к ограничениям "оранжевой" зоны карантина после январского локдауна.

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