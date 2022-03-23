Кабмин внес сигареты в перечень критического импорта

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров критического импорта. Для закупки товаров из этого перечня разрешено покупать валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 марта 2022 г. № 340 .

В частности, в перечень включены "сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, папиросы из табака или его заменителями".

Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.

Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.