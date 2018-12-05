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Кабмін вніс у Раду закон про внесення змін до бюджету-2018

Новини » Політика    05.12.2018 - 17:54
Кабмін вніс у Раду закон про внесення змін до бюджету-2018
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна, Віталій Носач)

Текст документу поки що відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований сьогодні, 5 грудня 2018 року. Наразі текст закону на сайті ВР відсутній.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у середу глава Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Тепер закон направлять на підпис главі держави Петру Порошенко.

Глава парламенту зазначив, що прийняття бюджету до 1 грудня гарантує Україні макрофінансову підтримку міжнародних партнерів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи о шостій ранку 23 листопада схвалили в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. За проект закону проголосували 240 нардепів. Відзначимо, що до другого читання доходи і витрати бюджету-2019 збільшено майже на 18 млрд гривень у порівнянні з першим читанням.

У першому читанні Рада схвалила проект бюджету на 2019 рік 18 жовтня.

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Теми: Держбюджет-2018
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