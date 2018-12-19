Кабмин внес в Раду закон о предотвращении финансирования терроризма

Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9417 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в ВР в среду, 19 декабря.

Сейчас текст документа отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 14 октября 2014 года нардепы поддержали во втором чтении и в целом правительственный законопроект № 5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Отмечалось, что закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения "стенд-бай" (SBA) с Международным валютным фондом.

Как писало РБК-Украина ранее, в первом чтении этот закон был принят 14 октября 2014 года.