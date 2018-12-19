Кабмін вніс у Раду закон про запобігання фінансуванню тероризму

Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроект №9417 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у ВР у середу, 19 грудня.

Наразі текст документу відсутній. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 14 жовтня 2014 року нардепи підтримали у другому читанні та в цілому урядовий законопроект № 5067 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Зазначалося, що закон спрямований на виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо імплементації в національне законодавство стандартів FATF і домовленостей у рамках угоди "стенд-бай" (SBA) з Міжнародним валютним фондом.

Як писало РБК-Україна раніше, у першому читанні цей закон було схвалено 14 жовтня 2014 року.