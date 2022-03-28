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Кабмин внес компьютерные программы и обновления в перечень критического импорта

Фото: Кабмин внес ПО в перечень критического импорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров критического импорта. Для закупки товаров из этого списка разрешено покупать валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 марта 2022 г. № 371.

В перечень включена программная продукция, в частности, операционные системы, Экземпляры (копии, экземпляры) компьютерных программ, их частей, любые изменения, обновления, приложения, дополнения, криптографические средства защиты информации, телекоммуникационные услуги.

Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.

Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины