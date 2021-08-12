Кабмин внес изменения в процедуру подтверждения стажа для пенсии

Кабинет министров внес изменения в пункт 12 Порядка подтверждения наличного трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Лица, находившиеся в местах лишения свободы, смогут подтвердить стаж судебным решением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.
"Теперь в страховой стаж при назначении пенсии будет засчитываться время содержания лица под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке и на принудительном лечении, если этот период был установлен как юридический факт на основании судебного решения", - сообщила Денисова.
Напомним, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-декабрь 2020 года составила 3,2 млн человек. Это 20,3% от общей численности работающих украинцев этого возраста (15,9 млн).