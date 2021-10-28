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Кабмин внес изменения в перечень предприятий для большой приватизации

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен "Заводом алюминиевой фольги" (Запорожье).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в соответствии со статьей 5 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" к объектам большой приватизации относятся объекты государственной или коммунальной собственности, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, стоимость активов которых согласно данным финансовой отчетности за последний отчетный год превышает 250 миллионов гривен.

Согласно данным отчета о финансовом состоянии государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги" на 31.12.2020 стоимость его активов составляет 374 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины является уполномоченным органом управления государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги".

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Кабинет Министров Украины