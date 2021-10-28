Кабмин внес изменения в перечень предприятий для большой приватизации

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в соответствии со статьей 5 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" к объектам большой приватизации относятся объекты государственной или коммунальной собственности, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, стоимость активов которых согласно данным финансовой отчетности за последний отчетный год превышает 250 миллионов гривен.

Согласно данным отчета о финансовом состоянии государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги" на 31.12.2020 стоимость его активов составляет 374 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины является уполномоченным органом управления государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги".