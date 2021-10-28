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Кабмін вніс зміни до переліку підприємств для великої приватизації

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку об’єктів великої приватизації державної власності. Список доповнений "Заводом алюмінієвої фольги" (Запоріжжя).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до статті 5 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Згідно з даними звіту про фінансовий стан державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги" на 31.12.2020 вартість його активів становить 374 млн грн.

Фонд державного майна України є уповноваженим органом управління державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги".

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Кабінет Міністрів України