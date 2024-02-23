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Кабмін вирішив питання з грошима для будівництва Національного військового кладовища

Львів, П'ятниця 23 лютого 2024 12:41
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Кабмін вирішив питання з грошима для будівництва Національного військового кладовища Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів затвердив порядок використання грошей для будівництва Національного військово-меморіального кладовища. Йдеться про 515 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Сьогодні Кабмін ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища, а саме затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті.

Мова йде про 515 млн гривень, які виділили на будівництво та функціонування кладовища у цьому році.

"Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що для Міністерства ветеранів - це одне з головних завдань на цей рік.

Будівництво Національного військового кладовища

Ще у квітні поточного року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів.

Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні - підтримали.

В серпні Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок. За словами прем'єр-міністра, будівництво Національного військового кладовища прискорять, а в першій половині 2024 року відкриють першу чергу.

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